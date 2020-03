Il contagio da Coronavirus è purtroppo entrato anche nelle residenze protette per anziani in provincia di Imperia. Al Piccolo Cottolengo Don Orione di Sanremo l’intero quarto piano è in quarantena, a Ventimiglia alla “Chiappori” un ospite è in quarantena, mentre alla “San Secondo” due persone sarebbero positive al Coronavirus. Quattro anziani sono isolati per sospetta positività all'”Imperia” di via Agnesi, due casi accertati alla “Morelli” di Diano Marina e due all'”Agnesi” di Pontedassio, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati