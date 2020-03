Oggi, all’Ospedale San Martino di Genova, grazie all’intercessione della Direzione Amministrativa e dell’Unità Operativa Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ospedale, è previsto l’arrivo di 20 caschi sanitari speciali attrezzati, per la gestione di malati Covid, destinati al reparto di Malattie Infettive.

Sono state donate e recapitate al Reparto di Malattie infettive del dottor Bassetti un migliaio di mascherine dall’azienda ‘Lagomarsino Anielli’, specializzata in riparazioni navali (nella foto).

· Si allunga l’onda di donazioni ai reparti. Intuita la necessità di coprire anche l’orario dei pasti serali, si sono attivate molte attività per donare, specificatamente a Malattie Infettive e al Pronto Soccorso: Matteo Losio del Bruxaboschi ha addirittura preparato dei kit, con ricette e prodotti annessi (nella foto), per il reparto di Malattie Infettive ad uso sostitutivo delle spese che gli operativi che si sono auto isolati dalle famiglie, causa turni, non riescono a fare. La Pizzeria Corner di Brignole invece fornirà da stasera pizze a oltranza al Pronto Soccorso. Prosegue intanto la consegna quotidiana del team di volontari all’ora di pranzo.