Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 743 persone, positive al Coronavirus. Il totale delle vittime in Italia a 6.820. Sono 3.396 i pazienti in terapia intensiva. Le persone positive da Coronavirus sono 54.030, 3.612 persone in più rispetto a lunedì. La crescita dei contagi nell’ultimo giorno è del 7,2%, più bassa di quella tra domenica e lunedì (+8,1%). Per il terzo giorno di fila si è registrato un rallentamento della crescita nel numero di contagi.

