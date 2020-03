Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, in particolare la squadra 71 del Distaccamento di Cairo Montenotte é intervenuto a Bormida in Località Bresca per un soccorso a persona in una zona impervia dove per cause in via di accertamento un mezzo agricolo adibito al trasporto di legna si e ribaltato facendo rimanere l’autista incastrato tra le lamiere, Tempestivo l’intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato mettendo in sicurezza la zona ed estraendo il ferito dal abitacolo, mediante attrezzatura specifica in dotazione, come il gruppo oleodinamico da taglio, Cesoia e Divaricatore per tagliare e aprire le lamiere. Mediante l’utilizzo dell estricatore con l’ausilio dei sanitari presenti sul posto, il ferito è stato estricato e stabilizzato.

Sul posto e stato necessario e fondamentale l’intervento dell Elicottero VF Drago che ha operato con personale SAF e Sanitari successivamente ha vericellato il ferito a bordo, trasportandolo in Ospedale.