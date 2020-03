Per il secondo giorno di fila in Italia sono calati sia il numero di vittime, con Coronavirus, sia quello dei contagiati. Nell’ultima giornata si sono registrati altri 601 decessi ed ora il totale è salito a 6077. I casi attualmente positivi sono 50418 (+3780): 26522 in isolamento domiciliare, 20692 ricoverati con sintomi e 3204 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è 7432 (+408).

