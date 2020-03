Regione Liguria sta mettendo in campo nuovi laboratori per i tamponi per il Coronavirus con l’obiettivo di passare da 500-600 a 1000 esami al giorno. Sono pronti a partire tre nuovi laboratori a Sanremo, Savona e La Spezia. “La precedenza va al personale della sanità ed al personale e agli ospiti delle residenze protette per gli anziani” spiega all’Ansa l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale.

