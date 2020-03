Nei prossimi giorni la Polizia Municipale proseguirà i controlli con l’ausilio di un drone e sarà dotata di tre termometri ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea a distanza. “Un invito forte a tutti i cittadini a monitorare il proprio stato di salute ed evitare di uscire di casa se si presentano dei sintomi influenzali anche di lieve entità” dice il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito.

