Beneficiario: For Funding Intesa Sanpaolo IBAN: IT32T0306909606100000047402 Inserisci nella descrizione la causale: OSPALPINIBG

L’Associazione Nazionale Alpini e Intesa San Paolo collaborano per raccogliere i fondi da destinare all’Ospedale da campo in allestimento a Bergamo, città colpita dalla grave emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.