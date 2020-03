In una casa di riposo di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, l'”Humanitas – Sereni Orizzonti”, 16 dipendenti su 18 sono in malattia. ” Capisco la paura, il contesto emergenziale, ma come si fa a gestire 43 pazienti in una casa di riposo con solo due dipendenti, con anziani a letto? C’è un’emergenza nell’emergenza, mi auguro che si possano trovare rapide soluzioni” dice il sindaco Giancarlo Canepa.

