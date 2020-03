Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, lancia un allarme, “Malgrado la pandemia le autorità francesi continuano a accompagnare al confine italiano i migranti, trovati in Francia. Entrano a piedi e si disperdono in città, senza essere controllati e senza sapere, se sono positivi al Coronavirus, Chiederò al Prefetto di intervenire per evitare che i migranti siano spinti in Italia e poi lasciati a spasso. Devono essere portati nel centro di accoglienza, da cui non devono uscire”. “Non sono state presentate richieste di riammissioni informali di migranti da parte delle autorità francesi”, sostiene il Viminale.

Correlati