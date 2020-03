Dalle ore 12 di lunedì 23 marzo, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo sarà riservato esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19. La decisione è stata adottata da ASL1 nell’ambito delle azioni previste per la gestione dell’emergenza Coronavirus.

Tutti gli accessi urgenti non ricollegati al Covid-19 verranno gestiti dal 118 che provvederà a trasportare i pazienti, secondo le patologie, nelle altre unità operative ospedaliere del territorio. Nell’eventualità di auto presentazione senza sintomi influenzali, i cittadini, possono fare riferimento al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Bordighera e al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia.

“Si tratta di una disposizione a carattere transitorio – afferma la Direzione aziendale di ASL1 – Ricordiamo che in questa fase, in caso di necessità o in presenza di sintomi (influenzali o problemi respiratori), si deve chiamare il numero unico di emergenza 112 e non recarsi al Pronto Soccorso”.