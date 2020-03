Due passeggeri di nazionalità olandese presenti a bordo della nave da crociera Costa Luminosa, attraccata a Savona, sono stati trasportati al Pronto soccorso di Savona. I due pazienti presentavano febbre e livelli bassi di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Nel frattempo sono state completate le operazioni di sbarco e di partenza per quanto riguarda i passeggeri italiani residenti al centro sud, isole escluse. Per quanto riguarda i 6 cittadini italiani residenti in Sicilia (4) e in Sardegna (2), partiranno attorno alle 15 di oggi, assieme ai 276 passeggeri europei previsti.

