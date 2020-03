Covid-19: riorganizzazione servizi di Medicina Legale e vaccinazioni

In relazione all’emergenza Coronavirus, al fine di limitare gli accessi e lo spostamento dei cittadini, l’Asl1 ha stabilito quanto segue:

MEDICINA LEGALE

E’ sospeso l’accesso diretto del pubblico ai servizi di Medicina Legale. Tutte le visite per i certificati di rinnovo sono al momento sospese (compreso le Commissioni rinnovo patente); i documenti eventualmente in scadenza (quali patenti di guida, patente nautica, porti d’arma, ecc.) sono prorogati ai sensi di legge.

Proseguono solo su appuntamento le attività ambulatoriali per il conseguimento di porto d’armi a uso difesa personale e per i nuovi rilasci di detenzione di armi.

I provvedimenti di astensione lavorativa anticipata per maternità a rischio sono emessi mediante modalità che verranno comunicate telefonicamente alle interessate.

Per informazioni ed appuntamenti contattare dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.00 i seguenti ambulatori di Medicina Legale:

Sede di Imperia: 0183 537 624

Sede di Bussana: 0184 536 447

VACCINAZIONI

Sono rimandate le vaccinazioni:

HPV in maschi e femmine (nel 2020 sono convocati i nati nel 2009);

Pneumococco e Zoster nei 65enni (nel 2020 sono convocati i nati nel 1955);

Vaccini dei viaggiatori (febbre gialla, tifo, colera, encefalite giapponese, encefalite da zecche);

Re-call meningococco ACWY (nel 2020 sono convocati i nati nel 2002. 2003, 2004 e 2005).

Vengono invece effettuati:

i vaccini obbligatori nei primi due anni di vita: Esavalente (Difterite-tetano-pertosse-epatite B- Poliomielite- Emofilo), Morbillo-parotite-rosolia-varicella;

i vaccini obbligatori nel sesto anno di vita: Difterite-tetano-pertosse-poliomielite e Morbillo-rosolia-parotite-varicella;

i vaccini obbligatori nell’adolescente: Difterite-pertosse-tetano-poliomielite;

i vaccini raccomandati pediatrici: Meningococco B, Meningococco C, Pneumococco, Rotavirus;

i vaccini raccomandati in gravidanza: difterite-tetano-pertosse

Le vaccinazioni sono effettuate tutte su prenotazione possibile solo con telefonata ai numeri dedicati, contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 14.30. Al di fuori di tale fascia oraria, è attiva una segreteria telefonica alla quale si può lasciare il proprio messaggio per essere ricontattati dai colleghi.

Ufficio Vaccinazioni Imperia: 0183\537 635

Ufficio Vaccinazioni Sanremo: 0184\536 446

Ufficio Vaccinazioni Ventimiglia 0184\534 986