Come già comunicato, si ricorda inoltre che, da lunedì 23 marzo, il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Sanremo, sarà accessibile ai pazienti nello stabilimento ospedaliero di Bordighera. Le attività ambulatoriali saranno svolte nella nuova palazzina del presidio, mentre le attività di day hospital avranno luogo nel padiglione dove era allocata precedentemente la Direzione sanitaria. Il trasferimento riguarda anche il day hospital oncoematologico.

Nell’ambito delle azioni predisposte da ASL1 per la gestione dell’emergenza Coronavirus, a partire da mercoledì 25 marzo e fino a diversa indicazione, il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Sanremo sarà trasferito al terzo piano dello stabilimento ospedaliero di Bordighera.