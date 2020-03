Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, dopo essersi consultato con i 18 sindaci del comprensorio Intemelio e di Ospedaletti, emetterà ordinanza con delle ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus, dopo aver provveduto alla trasmissione del testo al Prefetto. “L’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi del COVID-19 positivi nella Regione Liguria e nella provincia di Imperia, compreso il nostro territorio, precisa il sindaco Scullino, indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica”. Continua Scullino: “Nel territorio comunale sono stati segnalati comportamenti non in linea con le misure restrittive in atto che consentono ai cittadini di uscire di casa solo per le ragioni di lavoro, di salute e di estrema necessità, pertanto, allo stato attuale si ritiene necessario ridurre ulteriormente gli spostamenti dei cittadini inibendo l’uso di alcune aree/strutture pubbliche al fine di evitare altresì comportamenti in violazione del mantenimento della distanza minima interpersonale pari a un metro. Per questo motivo l’ordinanza prevederà 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto,

ricevimento, inumazione, tumulazione

2) la chiusura degli orti comunali non gestiti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;

3) la chiusura delle aree di sgambamento cani, ad eccezione di quella utilizzata dal personale preposto del canile di Ventimiglia;

4) la chiusura dei parchi e giardini pubblici e vieta in tutte le aree verdi pubbliche l’utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione;

5) la limitazione dell’uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente

per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragioni di salute o altre

necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;

6) la limitazione di attività motoria (compreso passeggiate, corse, allanamenti, ecc.) e sportiva di ogni genere salvo che non sia espressamente richiesta con certificazione medica;

7) l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.

Il sindaco Scullino conclude raccomandando il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 8 e 11 marzo 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica.



per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto,

ricevimento, inumazione, tumulazione

2) la chiusura degli orti comunali

3) la chiusura delle aree di sgambamento cani

4) la chiusura dei parchi e giardini pubblici e vieta in tutte le aree verdi pubbliche l’utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione;

5) la limitazione dell’uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragioni di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;

6) la limitazione di attività motoria (compreso passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica

7) l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.