In provincia di Imperia 75 persone sono state denunciate per essere state sorprese a girare fuori di casa senza giustificati motivi. Nelle ultime ore due gruppi di tunisini sono stati sorpresi a bere birra in strada. Un gruppo è stato fermato dai Carabinieri in via De Marchi alle Ferriere, un altro dalla Polizia in piazza Mameli a Porto Maurizio, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

