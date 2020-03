A fronte della chiusura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici, disposta con DPCM dell’11 marzo scorso, la Confartigianato di Imperia ritiene importante allertare i cittadini rispetto ai rischi derivanti dall’offerta di prestazioni da parte di soggetti abusivi. Le imprese di acconciatura e di estetica, che da sempre operano nel rispetto delle regole, sia per la formazione obbligatoria sia per i requisiti igienico-sanitari salvaguardando la salute dei propri clienti, osservano le regole e restano chiuse in ossequio al DPCM dello scorso 11 marzo.

“Attenzione quindi alle proposte di servizi da parte di chi opera abitualmente, ed in particolare in questo momento, in deroga alle regole – dichiarano dalla Confartigianato – Eventuali saloni di acconciatura o centri estetici aperti oggi, così come possibili operatori che offrono i propri servizi a casa propria o dei clienti, sono abusivi!”.

L’appello della Confartigianato è quello di tutelare la propria e l’altrui salute rispettando quanto disposto per il contenimento del Covid-19, quindi non bisogna uscire o ricevere in casa operatori abusivi.

“Oggi restate a casa – conclude la Confartigianato rivolgendosi a tutti i cittadini – Il vostro acconciatore e la vostra estetista vi riaccoglieranno presto, offrendovi tutta la sicurezza di sempre”.

Correlati