Una serie di frammenti d’impronta rilevati dagli agenti su areeinterne del locale, inaccessibili ai clienti, risultavano utili per i confronti dattiloscopici, consentendo l’individuazione di uno dei due autori del reato, un cittadino libico di 30 anni.

Il colpo veniva messo a segno intorno alla mezzanotte da due malviventi che, dopo aver aperto la serranda, sfondato la vetrina e danneggiato gli interni, sottraevano beni e denaro contante contenuto nel registratore di cassa, per un ammontare complessivodi oltre 600 euro.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno sottoposto ad indagine un cittadino libico ritenuto responsabile del furto con scasso realizzato nella notte del 13 febbraio scorso, ai danni del negozio “Franco calzature”, ubicato in via Cavour a Ventimiglia.