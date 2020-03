L’anziano ospite di una Residenza Sanitaria Assistenziale dell’estremo Ponente, ricoverato in ospedale dopo una caduta, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo ieri è stato trasportato al San Martino di Genova. Le visite alla residenza per anziani, oggi in quarantena, erano state sospese 10 giorni fa, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

