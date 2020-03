A Molini di Triora l’asilo potrebbe evitare la chiusura ed essere attivo anche il prossimo anno. I tre bambini in uscita sono stati rimpiazzati da tre nuove entrate che dovrebbero garantire la sopravvivenza della struttura. Ora resta da vedere se la Regione darà il suo contributo, fondamentale per proseguire l’attività dell’asilo, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

