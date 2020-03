Neonata affidata alla zia perché la mamma è positiva al coronavirus e il papà è in quarantena. La piccola, che rischiava di finire in una struttura protetta, è nata l’8 marzo quando la mamma, di 30 anni, era stata indotta al parto dopo che era risultata positiva. La bimba sta bene ma non ha potuto stare con mamma e papà, in isolamento in due case separate. Un intervento del sindaco di Castelnuovo Magra (La Spezia), Daniele Montebello, Asl5 e Tribunale dei minori ha permesso l’affidamento temporaneo a una familiare.

