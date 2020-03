Le mascherine saranno consegnate dalla Protezione civile di Regione Liguria al centro di smistamento regionale dell’Ospedale Policlinico San Martino. Una volta soddisfatte tutte le esigenze della sanità, le mascherine saranno messe a disposizione della Protezione civile per la distribuzione sui territori.

Il carico è partito da Shangai facendo tappa a Baku in Arzebaigian ed è arrivato all’aeroporto di Malpensa mercoledì pomeriggio e da lì con un camion in piazza De Ferrari.

Alla consegna che si svolgerà in piazza De Ferrari parteciperanno, con le distanze di sicurezza previste, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il Cavaliere Augusto Cosulich ad della Fratelli Cosulich SpA e socio italiano della Cosco, Mister Hua Hu ad Cosco Shipping Lines Italy e Marco Donati, Direttore Generale della Cosco Shipping Lines Italy.

Domani, giovedì 19 marzo alle 11.30 , davanti al palazzo di Regione Liguria è prevista la consegna di 50.000 mascherine messe a disposizione per la sanità ligure dal China COSCO SHIPPING Corporation Ltd di Shangai tramite COSCO Shipping Lines Italy.

