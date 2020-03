A Imperia il consigliere comunale Claudio Ghiglione, 60 anni, della lista civica “Imperia insieme”, che ha appoggiato la candidatura del sindaco Claudio Scajola, è positivo al Coronavirus ed ora è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Sanremo. L’ultimo incontro, in Comune, a cui ha partecipato Ghiglione, risale al 9 marzo per una commissione. “Ci auguriamo tutti che possa vincere questa sua battaglia e noi tutti siamo vicini alla sua famiglia” dice Scajola.

