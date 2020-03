La Confartigianato della provincia di Imperia ha organizzato un nuovo speciale servizio di informazione gratuito dedicato alle imprese, con tutti gli aggiornamenti relativi all’emergenza Coronavirus. Iscrivendosi sarà possibile ricevere in tempo reale le notizie su credito, scadenze e adempimenti fiscali, modulistica, agevolazioni, provvedimenti, ammortizzatori ed ogni altra informazione utile.

Per l’iscrizione gratuita è possibile inviare alla Confartigianato (scrivendo a info@confartigianatoimperia.it) la descrizione dell’impresa, in modo da essere aggiornato con le notizie specifiche della propria categoria, e l’indirizzo mail dove si desidera ricevere le informazioni.

