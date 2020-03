La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova segnala in data odierna un decesso: Uomo, 86 anni, genovese, deceduto nella notte, con comorbità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

