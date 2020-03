La Giunta Comunale di Bordighera ha deliberato la sospensione del pagamento delle aree di parcheggio blu sino alla data del 3 aprile, prevedendo altresì, fino alla stessa data, la sosta libera nei parcheggi regolamentati dal disco orario. I titolari di abbonamento vedranno prorogata la validità del proprio abbonamento per un periodo pari a quello della sospensione dei pagamenti.

La Giunta Comunale ha anche provveduto ad adottare, in via d’urgenza, la seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2021/2022, destinando, fra le varie voci di spesa 30.000,00 euro per l’acquisto di beni e servizi necessari al contenimento della diffusione del COVID-19.

La Giunta Comunale ha altresì stanziato 40.000,00 euro, che si aggiungono ai 20.000,00 già presenti, per l’integrazione di un fondo destinato alle attività economiche in sofferenza a causa delle conseguenze delle misure di contenimento del COVID-19.