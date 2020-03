Banca Carige aderisce all’appello lanciato dal presidente dalla Regione Liguria Giovanni Toti a sostegno delle strutture sanitarie direttamente impegnate contro l’epidemia di coronavirus. L’istituto avvia l’iniziativa con un versamento di 150 mila euro sul conto corrente dedicato, che la Regione Liguria ha acceso invitando tutti i propri clienti e la comunità ligure a mobilitarsi. Le donazioni possono essere fatte con bonifico al conto IT 36 F 06175 01406 000002857680 intestato alla Regione Liguria con la causale ‘Regione Liguria – sostegno emergenza Coronavirus”.

