La Croce Rossa di Pontedassio, da oggi, è a disposizione della popolazione per il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio per le persone anziane, fragili e immunodepresse.

Per richiedere il servizio è sufficiente contattare il numero verde 800 065510 – attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – e concordare i dettagli per la consegna. Il servizio di consegna a domicilio è completante gratuito; il costo della spesa e/o del farmaco sono invece a carico del richiedente.

I comuni e le relative frazioni servite sono: Pontedassio, Chiusavecchia, Chiusanico, Aurigo, Cesio, Caravonica, Borgomaro e Lucinasco.

Correlati