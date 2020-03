La Regione Liguria dal 18 marzo attiva il numero verde 800938883 per “avere notizie organizzative sui bisogni primari” da soddisfare durante l’emergenza coronavirus. Il numero verde regionale sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, il sabato dalle 8 alle 12,

