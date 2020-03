Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha comunicato che oggi in Italia si registrano 345 morti, per un totale di 2503. Ci sono 2989 nuovi positivi per un totale di 26062, di cui 11108 in isolamento, 2060 in terapia intensiva. Infine si registrano 192 guariti, il totale è 2941.

