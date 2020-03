Una bambina di 15 mesi è positiva al Coronavirus. E’ stata trasferita dall’ospedale di Lavagna al Gaslini di Genova. E’ il primo caso in Liguria. Nei giorni scorsi si era parlato di una bambina di 11 mesi arrivata al Gaslini dalla provincia della Spezia, ma il giorno dopo la positività non era stata confermata.

