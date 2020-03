Il primario del reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha comunicato la notizia positiva del primo guarito trattato col farmaco sperimentale anti-virale per l’HIV la cui terapia è iniziata il 7 marzo e che è pronto a tornare alla sua casa in Lombardia. “Abbiamo altri pazienti in trattamento – ha aggiunto Bassetti – e numerose sono le richieste alle case produttrici per i farmaci anti-virali sviluppati per il virus Ebola e per il farmaco inibente Tocilizumab”. “Complessivamente – ha aggiunto Bassetti – al San Martino i pazienti sono stabili, e ha invitato a non avere paura perché la paura può portare a scelte irrazionali come andare al pronto soccorso”.

