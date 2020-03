Uno yacht, battente bandiera delle Isole Vergini, proveniente da San Benedetto del Tronto e diretto in Francia con a bordo 5 ucraini è stato allontanato dalla capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure secondo il decreto per frenare i contagi da Coronavirus. I militari hanno intimato all’equipaggio di proseguire la navigazione senza fare attracco in nessun porto italiano.

