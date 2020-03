Scullino annuncia, sentita la sua giunta e maggioranza, la sospensione del pagamento di tutti i parcheggi blu a Ventimiglia, avendolo concordato questa mattina con la ditta Colombo che attualmente gestisce il servizio pubblico locale. Ringrazio la ditta Colombo – continua Scullino – di aver subito compreso la nostra esigenza di andare incontro, in questo periodo in cui tutti dovremmo restare a casa per contrastare la diffusione del coranavirus, la necessità di non fare pagare i parcheggi blu di Ventimiglia, piazza della Libertà compreso. Così andiamo incontro alla cittadinanza, teniamo in sicurezza anche i dipendenti della ditta ed evitiamo che l agente debba uscire per spostare la macchina. La nostra proposta, nonostante il danno economico per la ditta Colombo, è stata subito recepita favorevolmente stante la massima situazione di crisi in cui ci troviamo. Il punto massimo di rischio del coranavirus, precisa Scullino, sappaimo essere intorno al 18 marzo, ma qui da noi, per la vicinanza con la vicina Francia che ha preso i provvedimenti necessari solo da oggi, potrebbe protrarsi, sono solo previsioni non scientificamente provate, sino alla fine di marzo. I parcheggi rimarranno quindi liberi e non a pagamento sino al 3 aprile 2020. Abbiamo assunto questa data, conclude Scullino, allineandoci alla data attualmente in vigore di chiusura delle scuole assunta con il DPCM 8 marzo 2020. Se sarà il caso procederemo a nuove valutazioni a fine marzo.

Questa mattina in centro città è iniziata l’opera di Sanificazione delle strade comunali a dirigere le operazioni come sempre il sindaco Scullino. Le vie interessate corso Repubblica Via Roma e limitrofe al centro cittadino.