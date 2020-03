L’Amministrazione della Città di Ventimiglia sempre più impegnata nell’Assistenza dei soggetti più vulnerabili.

L’assessore Mabel Riolfo invita chi è in difficoltà a chiamare e farsi aiutare. “Gli anziani, i soggetti deboli o meno fortunati, particolarmente in questo periodo difficile, non devo esitare a chiedere aiuto, abbiamo attivato grazie ai nostri uffici comunali coordinati dalla dirigente Monica Bonelli, alla protezione civile sempre presente e attiva, alle forze di volontariato e alle pubbliche assistenze, nel caso del nostro territorio la Croce verde e rossa, dei servi in rete che sono in grado di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di un supporto o di assistenza. Ringrazio tutti gli operatori impegnati e i volontari per questo loro grande gesto di solidarietà e amore verso gli altri”. Conclude l’assessore Riolfo, ringrazio anche il sindaco Scullino e l’intera Giunta sempre presenti, una squadra affiatata, l’assessore Matteo De Villa ha coordinato la formazione dell’elenco dei tanti negozi di alimentari che hanno offerto il servizio di consegna a casa della spesa”.

Accanto al 800 593 235, Numero Verde messo a disposizione dalla Regione, l’Amministrazione della Città di Ventimiglia ha attivato un proprio numero, 0184 6183220, dedicato agli anziani che vivono soli ed hanno reti personali fragili, attivo dalle ore 8,00 alle ore 22,00 sette giorni su sette.

Contattando questi numeri le persone anziane potranno richiedere servizi come la consegna di spesa o farmaci a domicilio, il disbrigo di piccole commissioni o semplicemente compagnia telefonica.

Gli interventi potranno essere svolti dagli operatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare, dai Custodi Sociali e dai Volontari messi a disposizione dalla Protezione Civile.

Per i farmaci che necessitano di prescrizione possono essere i Medici curanti ad attivare la consegna a domicilio per i propri pazienti segnalando alla Croce Verde Intemelia i dati del paziente e il nome della farmacia presso cui è stata depositata la ricetta.

Le Farmacie Morel, Quaglia e Roja effettuano direttamente le consegne a domicilio; la Farmacia Agosta da sempre svolge il servizio per i cittadini residenti nella Città Alta, mentre la Farmacia di Latte aderisce al numero verde FederFarma (contattare il numero 800189521)

RESTATE A CASA… ANDRA’ TUTTO BENE… NOI SIAMO QUI!