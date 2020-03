La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza un tunisino 36 enne, residente a Taggia, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile di furto aggravato ai danni di una panetteria.

Durante la notte, dopo aver infranto la vetrata dell’esercizio commerciale, l’uomo si è introdotto all’interno del locale asportando il registratore di cassa contenente pochi euro ma è stato colto sul fatto dal proprietario che ha allertato subito il 112 NUE.

È intervenuta prontamente una pattuglia dei Carabinieri che è riuscita a fermare il ladro, che nel frattempo aveva intrapreso la fuga, nelle immediate vicinanze del negozio. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo in attesa del rito direttissimo che avrà luogo nella mattinata odierna.

