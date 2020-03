La Federazione SILPCGIL /Uil Polizia, in rappresentanza dei tanti poliziotti che si trovano oggi in

prima linea per affrontare questa emergenza nazionale, ribadisce a tutti i cittadini l’importanza di

seguire scrupolosamente le disposizioni che sono state emanate per la tutela della salute pubblica.

Solo con il contributo di tutti riusciremo a superare questa dura prova e allo stesso tempo agevoleremo

i compiti dei tanti operatori sanitari, delle Forze di polizia e non, donne e uomini che in ogni

condizione ci rendono orgogliosi di appartenere a questo Paese. In questo particolare momento c’è

bisogno unicamente di solidarietà e rispetto delle regole, unico “vaccino” al momento disponibile!

La Segreteria regionale Liguria

