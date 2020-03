A Sanremo otto stranieri e quattro italiani sono stati denunciati per aver organizzato un aperitivo-grigliata, con tanto di barbecue, stuzzichini e birre, tra gli yacht a Portosole, violando le norme per contenere la diffusione del Coronavirus. I marinai, che lavorano su maxiyacht, sono stati anche multati perché vicino alle barche non è consentito accendere fuochi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

