Il ministro di stato del Principato di Monaco Serge Telle è risultato positivo al Covid-19 nel video che alleghiamo in link qui sotto la denuncia di una giornalista italiana “Ha organizzato conferenze stampa tutta la settimana eravamo pigiati venerdì quando senza nessuna precauzione ha tossito davanti a noi ridendo e apparendo scocciato o quasi dalle domande di noi italiani ”

