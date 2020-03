Oggi in Italia si registrano 349 deceduti, positivi al Coronavirus. In totale per ora sono decedute 2.158 persone. I nuovi casi positivi sono 2470, ma mancano i dati di Puglia e della provincia di Trento. In totale i positivi sono 23073, di cui 10197 in isolamento domiciliare. 1851 in terapia intensiva, I guariti oggi sono 414 per un totale di 2.749.

