La Direzione Sanitaria segnala un altro decesso, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di una paziente residente a Genova di 75 anni, presso il reparto di Immunologia, deceduta in mattinata. E’ la sesta persone morta nell’ospedale genovese, positiva al Coronavirus, nelle ultime ore.

