Ad ora sono 32 i ricoverati all’Ospedale San Martino di Genova in Malattie Infettive, 24 in Rianimazione, 14 al Padiglione 10. La Direzione, che ormai da 10 giorni si riunisce alle 12 in Direzione Generale in Unità di Crisi con tutti i principali soggetti coordinatori dell’emergenza, segnala che dalla giornata odierna saranno preventivamente a disposizione 12 nuovi posti letto nella nuova Rianimazione Cardio Chirurgica, ubicata al 2° piano del Monoblocco (rientra nell’area delle nuove sale operatorie che avremmo dovute inaugurare in questi giorni prima dell’emergenza).

