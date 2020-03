Un ragazzo di 13 anni, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale Lenval di Nizza. In Costa Azzurra al momento sono 73 i pazienti positivi al Coronavirus, di età compresa tra i 31 ed i 74 anni. Tra i ricoverati, in condizioni preoccupanti c’è anche una donna italiana, originaria della Lombardia. Nel Principato di Monaco i casi di Coronavirus in un giorno sono passati da 3 a 7.

