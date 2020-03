Come saluto benaugurante, il Ventimiglia Calcio ha raccolto una collezione di abbracci che somiglia molto alla sequenza di baci del film-oscar Nuovo cinema Paradiso di Tornatore.

Abbracciarsi. E’ uno dei momenti belli della vita, in particolare dello sport. Abbracciarsi di solito suggella un gol, un record, una prova sopra le righe. Il Covid-19 sembra averci tolto questo bel gesto, del tutto naturale e spontaneo.

