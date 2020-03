Persone in sorveglianza attiva: complessivamente 1609 in Liguria. Di cui:

Ospedalizzati: 319 pazienti (44 in più di ieri) di cui 66 in terapia intensiva

Positivi in Liguria: complessivamente 524 (90 in più di ieri)

Sono 524 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi.

Sono 8 i pazienti in Terapia Intensiva all’ospedale Borea di Sanremo