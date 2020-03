Porta fuori il cane per eludere le disposizioni di legge contro gli assembramenti e poter spacciare ma è fermato dalla Polizia Municipale. A La Spezia, a mezzanotte, alcuni residenti hanno segnalato la presenza un gruppetto di tre ragazzi, uno dei quali con un cane. La Municipale ha identificato un giovane mentre gli altri due sono fuggiti. Il ragazzo, in possesso di mezzo grammo di marijuana, è stato denunciato per violazione all’articolo 650 del Codice Penale non avendo fornito giustificazioni in ordine alla sua presenza fuori casa in contrasto con le disposizioni di legge.

