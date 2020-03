Persone in sorveglianza attiva: complessivamente 1609 in Liguria. Di cui: Asl1 – 270 Asl2 – 319 Asl3 – 245 Asl4 – 322 Asl5 – 453

Ospedalizzati: 319 (44 in più di ieri) di cui 66 in terapia intensiva Asl1 – 47 pazienti (di cui 8 terapia intensiva) Asl2 – 52 pazienti (di cui 12 terapia intensiva) ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3 pazienti Asl 3 Villa Scassi – 14 Asl4 – 10 (di cui 2 terapia intensiva) Asl5 – 37 (di cui 8 terapia intensiva) Ospedale Policlinico San Martino – 81 (di cui 20 terapia Intensiva) Ospedale Galliera – 40 (di cui 8 terapia intensiva) Ospedale Evangelico – 35 (di cui 8 terapia Intensiva) Altri reparti ospedalieri – 52

DATI Positivi in Liguria: complessivamente 524 (90 in più di ieri)

GENOVA. Sono 524 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 90 in più rispetto a ieri. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 33: nella giornata odierna si sono verificati 6 decessi.

