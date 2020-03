L’Inno d’Italia è risuonato per le vie di Imperia. Stamani dalle 9.30, un automezzo della Protezione Civile Comunale ha attraversato tutta la Città e i suoi borghi diffondendo le note dell’Inno di Mameli, allo scopo di rimarcare l’orgoglio e il senso di appartenenza dimostrato dagli italiani in questo momento di massima difficoltà. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola, nasce da un’idea di Settimio Benedusi ed è realizzata con il contributo volontario del tecnico del suono Alessandro Saglietti.

