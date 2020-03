Augurando buona domenica a tutti i miei concittadini, sono formalmente a fare i miei complimenti a tutti voi, bravi siete a casa, però purtroppo l’emergenza non è ancora finita, per cui datemi una mano a darvi una mano, ancora un po’ di sforzo e tutti insieme avremo vinto.Grazie ai medici agli i infermieri che rischiano la vita per curarci, ai commercianti che hanno dovuto chiudere a quelli che sono aperti per le prime necessità, alle forze dell’ordine ai vigili del fuoco e a tutti gli angeli custodi che vegliano su di noi. Grazie a tutti voi di vero cuore. Insieme ne usciremo più forti di prima, però concittadini per il momento vi prego RESTATE A CASA

