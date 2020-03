Come i calciatori professionisti più famosi, anche i giovani biancoazzurri, tesserati per le categorie Primi Calci (2011-2012) e Piccoli Amici (2013-2014) della Sanremese Calcio, vogliono fare passare il loro messaggio in questo momento di difficoltà.

iorestoacasa #andratuttobene